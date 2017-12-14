КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Передача корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, в "слепой" траст была лучшей альтернативой в условиях, когда иностранный бизнес "оказался равнодушен" к покупке компании, заявил управляющий директор банковского дома Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины не смогла найти желающего приобрести Roshen. Доля Порошенко в Roshen была передана в независимый "слепой" траст.

"Решение о размещении доли Порошенко в Roshen (а не во всей компании, где также есть ряд акционеров, не имеющих контрольного пакета, включая крупнейший миноритарный пакет акций у генерального директора), в формате "слепого" траста является самым прозрачным и единственным рабочим вариантом эффективного отделения Порошенко от его прав собственности на акции. Это решение было лучшей альтернативой международной практики для таких ситуаций", — сказал Сальветти в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду.

По его словам, Rothschild связывался со всеми основными мировыми игроками, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами с предложением о покупке корпорации Roshen, однако "все оказались очень равнодушны в отношении этой возможности".

"Украинско-российский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время. Фактически все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск, и вежливо отказывались от возможности. Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к сделке они не были готовы", — рассказал Сальветти.