РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Саммит Евросоюза даст старт новому этапу переговоров по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (342)
02:5114.12.2017
02000
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ЕС. Архивное фотоФлаг ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский, Мария Князева. Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг и в пятницу соберутся на последний плановый саммит 2017 года, чтобы дать старт продлению экономических санкций против России и новому этапу переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Второй этап переговоров по Brexit начнется в январе, сообщил источник

Помимо важных, но ожидаемых решений, глав государств и правительств ждет непростая дискуссия по будущей миграционной политике Евросоюза. Кроме того, лидеры обсудят сотрудничество ЕС и НАТО с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, поприветствуют формальный запуск оборонного сотрудничества (PESCO) 25 странами ЕС и проведут саммит еврозоны.

Санкции против России: продлят "по традиции"

За неформальным ужином в четверг вечером лидеры поднимут сразу несколько важных вопросов. Главной темой станет будущая миграционная политика ЕС. Кроме того, по запросу премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля будет затронуто признание США Иерусалима столицей Израиля. Наконец, вечерняя дискуссия запустит процесс формального продления экономических санкций против России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй гарантировала верность интересам Северной Ирландии
Экономические ограничительные меры против России, которые ЕС ввел летом 2014 года на фоне конфликта на Украине, действуют до 31 января 2018 года. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевает их каждые полгода.

Продлению санкций уже в четвертый раз будет предшествовать презентация лидерами Франции и Германии – стран, участвующих в "нормандском формате" наряду с Россией и Украиной – ситуации с выполнением минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Причем если в июне 2016 года прямой связи между презентацией и продлением санкций не прослеживалось, то на декабрьском саммите 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд рекомендовали продлить ограничительные меры в связи с недостаточным прогрессом в имплементации "Минска". По итогам дискуссии на июньском саммите 2017 года председатель ЕС Дональд Туск сообщил о договоренности о продлении санкций в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй озвучила сумму "отступных" от Британии за выход из Евросоюза
На этот раз, представляя повестку саммита лидерам, Туск написал, что в четверг вечером Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон "сообщат о выполнении минских соглашений с целью продления экономических санкций против России". Как сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС, решение о продлении санкций будет принято на техническом уровне уже после саммита. По информации источника РИА Новости, они будут продлены на полгода без изменений.

Не все страны ЕС настаивают на политической дискуссии для продления санкций: есть и сторонники технического продления. Но наличие дискуссии не сказывается на результате – ограничительные меры продлеваются регулярно и, согласно правилам ЕС, единогласно. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "это уже стало традицией".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Миграционная реформа: несколько уровней разногласий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй отказалась удалить из проекта по Brexit дату выхода Британии из ЕС
По миграции в четверг решений приниматься не будет: в рабочей программе саммитов, представленной в октябре Туском, соответствующие договоренности запланированы на июнь или октябрь 2018 года. Глава Евросовета, как говорится в его письме лидерам, рассчитывает на "открытую и искреннюю политическую дискуссию", по итогам которой будет проведена работа с целью достичь консенсуса по реформированию миграционной политики ЕС.

Сделать это будет непросто. И, в первую очередь, из-за разногласий по реформированию общей системы предоставления убежища в ЕС – "Дублинской системы". "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Эксперт оценил предварительные итоги переговоров по Brexit
Однако в ходе миграционного кризиса в 2015 году ЕС решил помочь приграничным странам и большинством голосов временно ввел обязательные квоты на прием беженцев. Каждой стране-члену ЕС предписывалось принять часть из 120 тысяч беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Серьезные расхождения в ЕС начались уже тогда: Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция. С тех пор позиции сблизить не удалось.

Но разногласия возникли не только между странами-членами, но и между институтами ЕС. Еврокомиссия в мае 2016 года предложила реформировать "Дублинскую систему" и распределять по другим странам-членам ЕС заявки на предоставление убежища, если их будет подано слишком много в одной стране. Предлагалось определить квоту для каждой страны на основании численности ее населения и ВВП.

Акция протеста у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
СМИ сообщили о "приемлемой" для Британии сумме за выход из Евросоюза
В ноябре 2017 года Европарламент одобрил переговорную позицию по этому вопросу, которая стала еще более жесткой, чем предложения ЕК. Евродепутаты решили, что страна въезда вовсе перестанет нести ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. ЕП полагает, что претендующие на предоставление убежища должны автоматически распределяться по всем странам ЕС с момента их въезда. При этом ЕП предложил ограничивать доступ к финансированию из общего бюджета для тех стран, которые откажутся принимать беженцев по квотам.

Учитывая разногласия между странами-членами, Туск выступил против системы квот. В его записке по миграционной политике, направленной лидерам перед саммитом, говорится, в частности, что "вопрос обязательных квот оказался серьезным фактором разделения, подход привлек к себе чрезвычайное внимание в свете его последствий на местах, и в этом смысле он оказался неэффективным".

Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Прорыв в переговорах: ЕС и Британия готовы к новому этапу обсуждения Brexit
За день до саммита ЕК отвергла эту позицию. Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что решительно не согласен с заявлениями о неэффективности распределения беженцев. По его словам, "настало время, чтобы лидеры вышли из тупиковой ситуации в Совете (ЕС по реформе Дублинской системы) и нашли верный баланс между солидарностью и ответственностью".

Помимо реформы системы приема беженцев, на саммите будет обсуждаться возможность финансировать усилия по противодействию миграционным кризисам из бюджета ЕС. Туск предложил финансировать миграционную политику, в том числе сдерживание потоков нелегальной миграции, через стабильные финансовые инструменты. Чтобы отказаться от системы сбора средств от случая к случаю, глава Евросовета предлагает включить миграцию и противодействие нелегальной миграции в число ключевых приоритетов следующего многолетнего финансового плана ЕС (MFF).

Сокращенный формат

Города мира. Дублин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Переходный период после Brexit может затянуться на годы, считают в Дублине
В пятницу саммит соберется в формате 27 стран ЕС для обсуждения развития монетарного и экономического союза, формируемого внутри ЕС. В настоящее время его ядром является еврозона, состоящая из 19 государств ЕС. Как ожидают в ЕС, со временем на евро могут перейти практически все остальные государства Евросоюза, но при выполнении ими определенных условий. Помимо этого, Еврокомиссия ранее предлагала ввести должность министра экономики и финансов Евросоюза, а также создать Европейский валютный фонд.

Кроме того, лидеры 27 стран ЕС должны будут в пятницу обсудить прогресс на переговорах об отделении Великобритании от ЕС, а также о возможности начать со страной так называемую вторую фазу переговоров — о переходном периоде в отношениях после "развода" и структуре будущего партнерства. Великобритания должна покинуть ЕС по нынешним планам к 29 марта 2019 года.

Председатель Европейского совета Дональд Туск. архивное фото
© AFP 2017 / Dario Pignatelli
Британию хотят обязать выполнять законы ЕС в переходный период после Brexit
Как ожидается, главы государств признают наличие необходимого прогресса на нынешнем этапе переговоров и, тем самым, дадут зеленый свет переходу на вторую фазу дискуссий, свидетельствуют материалы к саммиту.

С лета текущего года шел первый этап переговоров — об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Главными их темами были права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах не было достаточного прогресса, ЕС не хотел переходить ко второй фазе.

Однако в декабре стороны достигли необходимых договоренностей по первой фазе диалога о Brexit, и Еврокомиссия рекомендовала Саммиту глав 27 государств ЕС признать наличие достаточного прогресса и открыть путь второму этапу диалога с Великобританией.

Как менялся Европейский союз
© РИА Новости, Инфографика
История и перспективы Европейского союза
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена