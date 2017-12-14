Саммит Евросоюза даст старт новому этапу переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский, Мария Князева. Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг и в пятницу соберутся на последний плановый саммит 2017 года, чтобы дать старт продлению экономических санкций против России и новому этапу переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.
Помимо важных, но ожидаемых решений, глав государств и правительств ждет непростая дискуссия по будущей миграционной политике Евросоюза. Кроме того, лидеры обсудят сотрудничество ЕС и НАТО с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, поприветствуют формальный запуск оборонного сотрудничества (PESCO) 25 странами ЕС и проведут саммит еврозоны.
Санкции против России: продлят "по традиции"
За неформальным ужином в четверг вечером лидеры поднимут сразу несколько важных вопросов. Главной темой станет будущая миграционная политика ЕС. Кроме того, по запросу премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля будет затронуто признание США Иерусалима столицей Израиля. Наконец, вечерняя дискуссия запустит процесс формального продления экономических санкций против России.
Продлению санкций уже в четвертый раз будет предшествовать презентация лидерами Франции и Германии – стран, участвующих в "нормандском формате" наряду с Россией и Украиной – ситуации с выполнением минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Причем если в июне 2016 года прямой связи между презентацией и продлением санкций не прослеживалось, то на декабрьском саммите 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд рекомендовали продлить ограничительные меры в связи с недостаточным прогрессом в имплементации "Минска". По итогам дискуссии на июньском саммите 2017 года председатель ЕС Дональд Туск сообщил о договоренности о продлении санкций в Twitter.
Не все страны ЕС настаивают на политической дискуссии для продления санкций: есть и сторонники технического продления. Но наличие дискуссии не сказывается на результате – ограничительные меры продлеваются регулярно и, согласно правилам ЕС, единогласно. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "это уже стало традицией".
Миграционная реформа: несколько уровней разногласий
Сделать это будет непросто. И, в первую очередь, из-за разногласий по реформированию общей системы предоставления убежища в ЕС – "Дублинской системы". "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.
Серьезные расхождения в ЕС начались уже тогда: Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция. С тех пор позиции сблизить не удалось.
Но разногласия возникли не только между странами-членами, но и между институтами ЕС. Еврокомиссия в мае 2016 года предложила реформировать "Дублинскую систему" и распределять по другим странам-членам ЕС заявки на предоставление убежища, если их будет подано слишком много в одной стране. Предлагалось определить квоту для каждой страны на основании численности ее населения и ВВП.
Учитывая разногласия между странами-членами, Туск выступил против системы квот. В его записке по миграционной политике, направленной лидерам перед саммитом, говорится, в частности, что "вопрос обязательных квот оказался серьезным фактором разделения, подход привлек к себе чрезвычайное внимание в свете его последствий на местах, и в этом смысле он оказался неэффективным".
Помимо реформы системы приема беженцев, на саммите будет обсуждаться возможность финансировать усилия по противодействию миграционным кризисам из бюджета ЕС. Туск предложил финансировать миграционную политику, в том числе сдерживание потоков нелегальной миграции, через стабильные финансовые инструменты. Чтобы отказаться от системы сбора средств от случая к случаю, глава Евросовета предлагает включить миграцию и противодействие нелегальной миграции в число ключевых приоритетов следующего многолетнего финансового плана ЕС (MFF).
Сокращенный формат
Кроме того, лидеры 27 стран ЕС должны будут в пятницу обсудить прогресс на переговорах об отделении Великобритании от ЕС, а также о возможности начать со страной так называемую вторую фазу переговоров — о переходном периоде в отношениях после "развода" и структуре будущего партнерства. Великобритания должна покинуть ЕС по нынешним планам к 29 марта 2019 года.
С лета текущего года шел первый этап переговоров — об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Главными их темами были права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах не было достаточного прогресса, ЕС не хотел переходить ко второй фазе.
Однако в декабре стороны достигли необходимых договоренностей по первой фазе диалога о Brexit, и Еврокомиссия рекомендовала Саммиту глав 27 государств ЕС признать наличие достаточного прогресса и открыть путь второму этапу диалога с Великобританией.