Саммит Евросоюза даст старт новому этапу переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский, Мария Князева. Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг и в пятницу соберутся на последний плановый саммит 2017 года, чтобы дать старт продлению экономических санкций против России и новому этапу переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.

Помимо важных, но ожидаемых решений, глав государств и правительств ждет непростая дискуссия по будущей миграционной политике Евросоюза. Кроме того, лидеры обсудят сотрудничество ЕС и НАТО с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, поприветствуют формальный запуск оборонного сотрудничества (PESCO) 25 странами ЕС и проведут саммит еврозоны.

Санкции против России: продлят "по традиции"



За неформальным ужином в четверг вечером лидеры поднимут сразу несколько важных вопросов. Главной темой станет будущая миграционная политика ЕС. Кроме того, по запросу премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля будет затронуто признание США Иерусалима столицей Израиля. Наконец, вечерняя дискуссия запустит процесс формального продления экономических санкций против России.

Экономические ограничительные меры против России, которые ЕС ввел летом 2014 года на фоне конфликта на Украине, действуют до 31 января 2018 года. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевает их каждые полгода.

Продлению санкций уже в четвертый раз будет предшествовать презентация лидерами Франции и Германии – стран, участвующих в "нормандском формате" наряду с Россией и Украиной – ситуации с выполнением минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Причем если в июне 2016 года прямой связи между презентацией и продлением санкций не прослеживалось, то на декабрьском саммите 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд рекомендовали продлить ограничительные меры в связи с недостаточным прогрессом в имплементации "Минска". По итогам дискуссии на июньском саммите 2017 года председатель ЕС Дональд Туск сообщил о договоренности о продлении санкций в Twitter.

На этот раз, представляя повестку саммита лидерам, Туск написал, что в четверг вечером Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон "сообщат о выполнении минских соглашений с целью продления экономических санкций против России". Как сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС, решение о продлении санкций будет принято на техническом уровне уже после саммита. По информации источника РИА Новости, они будут продлены на полгода без изменений.

Не все страны ЕС настаивают на политической дискуссии для продления санкций: есть и сторонники технического продления. Но наличие дискуссии не сказывается на результате – ограничительные меры продлеваются регулярно и, согласно правилам ЕС, единогласно. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "это уже стало традицией".

Миграционная реформа: несколько уровней разногласий

По миграции в четверг решений приниматься не будет: в рабочей программе саммитов, представленной в октябре Туском, соответствующие договоренности запланированы на июнь или октябрь 2018 года. Глава Евросовета, как говорится в его письме лидерам, рассчитывает на "открытую и искреннюю политическую дискуссию", по итогам которой будет проведена работа с целью достичь консенсуса по реформированию миграционной политики ЕС.

Сделать это будет непросто. И, в первую очередь, из-за разногласий по реформированию общей системы предоставления убежища в ЕС – "Дублинской системы". "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.

Однако в ходе миграционного кризиса в 2015 году ЕС решил помочь приграничным странам и большинством голосов временно ввел обязательные квоты на прием беженцев. Каждой стране-члену ЕС предписывалось принять часть из 120 тысяч беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Серьезные расхождения в ЕС начались уже тогда: Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция. С тех пор позиции сблизить не удалось.

Но разногласия возникли не только между странами-членами, но и между институтами ЕС. Еврокомиссия в мае 2016 года предложила реформировать "Дублинскую систему" и распределять по другим странам-членам ЕС заявки на предоставление убежища, если их будет подано слишком много в одной стране. Предлагалось определить квоту для каждой страны на основании численности ее населения и ВВП.

В ноябре 2017 года Европарламент одобрил переговорную позицию по этому вопросу, которая стала еще более жесткой, чем предложения ЕК. Евродепутаты решили, что страна въезда вовсе перестанет нести ответственность за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. ЕП полагает, что претендующие на предоставление убежища должны автоматически распределяться по всем странам ЕС с момента их въезда. При этом ЕП предложил ограничивать доступ к финансированию из общего бюджета для тех стран, которые откажутся принимать беженцев по квотам.

Учитывая разногласия между странами-членами, Туск выступил против системы квот. В его записке по миграционной политике, направленной лидерам перед саммитом, говорится, в частности, что "вопрос обязательных квот оказался серьезным фактором разделения, подход привлек к себе чрезвычайное внимание в свете его последствий на местах, и в этом смысле он оказался неэффективным".

За день до саммита ЕК отвергла эту позицию. Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что решительно не согласен с заявлениями о неэффективности распределения беженцев. По его словам, "настало время, чтобы лидеры вышли из тупиковой ситуации в Совете (ЕС по реформе Дублинской системы) и нашли верный баланс между солидарностью и ответственностью".

Помимо реформы системы приема беженцев, на саммите будет обсуждаться возможность финансировать усилия по противодействию миграционным кризисам из бюджета ЕС. Туск предложил финансировать миграционную политику, в том числе сдерживание потоков нелегальной миграции, через стабильные финансовые инструменты. Чтобы отказаться от системы сбора средств от случая к случаю, глава Евросовета предлагает включить миграцию и противодействие нелегальной миграции в число ключевых приоритетов следующего многолетнего финансового плана ЕС (MFF).

Сокращенный формат



В пятницу саммит соберется в формате 27 стран ЕС для обсуждения развития монетарного и экономического союза, формируемого внутри ЕС. В настоящее время его ядром является еврозона, состоящая из 19 государств ЕС. Как ожидают в ЕС, со временем на евро могут перейти практически все остальные государства Евросоюза, но при выполнении ими определенных условий. Помимо этого, Еврокомиссия ранее предлагала ввести должность министра экономики и финансов Евросоюза, а также создать Европейский валютный фонд.

Кроме того, лидеры 27 стран ЕС должны будут в пятницу обсудить прогресс на переговорах об отделении Великобритании от ЕС, а также о возможности начать со страной так называемую вторую фазу переговоров — о переходном периоде в отношениях после "развода" и структуре будущего партнерства. Великобритания должна покинуть ЕС по нынешним планам к 29 марта 2019 года.

Как ожидается, главы государств признают наличие необходимого прогресса на нынешнем этапе переговоров и, тем самым, дадут зеленый свет переходу на вторую фазу дискуссий, свидетельствуют материалы к саммиту.

С лета текущего года шел первый этап переговоров — об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Главными их темами были права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах не было достаточного прогресса, ЕС не хотел переходить ко второй фазе.

Однако в декабре стороны достигли необходимых договоренностей по первой фазе диалога о Brexit, и Еврокомиссия рекомендовала Саммиту глав 27 государств ЕС признать наличие достаточного прогресса и открыть путь второму этапу диалога с Великобританией.