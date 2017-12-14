Песков прокомментировал ситуацию вокруг Керимова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Власти РФ продолжат защиту сенатора Сулеймана Керимова, который во Франции проходит по экономическому делу.

"Там идет следствие, звучат обвинения. Безусловно, мы говорили об этом, государство защищает и продолжит защищать интересы Керимова как нашего гражданина, как сенатора. Это очень важно", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил надежду, что Керимову удастся отстоять свои интересы во Франции.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.