Клинцевич прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что одна из самых взрывоопасных "горячих точек" на Ближнем Востоке может раскалиться добела после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Тринадцатое декабря 2017 года войдет в историю как первый день третьей по счету интифады, и старт ей дал президент США Дональд Трамп своим решением признать Иерусалим столицей Израиля. Теперь эта одна из самых взрывоопасных "горячих точек" на Ближнем Востоке может раскалиться добела", — написал Клинцевич в Facebook.

После решения Трампа палестинское движение ХАМАС объявило о третьей интифаде — восстании против Израиля.