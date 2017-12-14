В университете в Пенсильвании произошла стрельба, есть жертвы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории университета штата Пенсильвания, сообщает портал Triblive со ссылкой на сотрудника экстренной службы.

На сайте кампуса Beaver сообщается, что он закрыт.