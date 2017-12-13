В Германии двух парламентариев лишили депутатского иммунитета

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности двух парламентариев от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишет газета Zeit.

Издание отмечает, что против депутатов Себастьяна Мюнценмайера (Sebastian Münzenmaier) и Мартина Реннера (Martin Renner) будут заведены уголовные дела.

По данным газеты, летом на Мюнценмайера было подано заявление о нанесении побоев. В связи с чем будет начато расследование против второго депутата, не сообщается.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с результатом 12,6% и стала там третьей политической силой.