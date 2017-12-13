Боевики в зоне деэскалации "Хомс" препятствуют оказанию гуманитарной помощи

Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 дек — РИА Новости. Боевики в зоне деэскалации "Хомс" в Сирии препятствуют оказанию гуманитарной помощи, блокировав 13 декабря движение конвоя ООН, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Боевики вооруженных формирований, действующие в зоне деэскалации "Хомс", продолжают препятствовать оказанию гуманитарной помощи местным жителям со стороны международных организаций. 13 декабря представители антиправительственных вооруженных группировок блокировали движение конвоя ООН, направленного в населенный пункт Кафер-Лаха, потребовав оказания помощи в большем объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство миссии ООН было вынуждено возвратить гуманитарный груз на базу.

"В результате безответственных действий вооруженной оппозиции жители зоны деэскалации не получили 156 тонн помощи", — отмечает Центр примирения.

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