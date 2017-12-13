Мадуро призвал США прекратить нарушать международное право

МЕХИКО, 13 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, участвующий в работе саммита Организации исламского сотрудничества в Турции, призвал США прекратить нарушения международного права.

"Мы призываем к прекращению нарушений и провокаций со стороны правительства США. Движение неприсоединения подтверждает свою готовность содействовать достижению справедливого, прочного и мирного решения ситуации в Палестине в привязке к международному праву", — заявил Мадуро в ходе саммита.

Портал Noticias24 отмечает, что президент Венесуэлы также заявил о поддержке "справедливой борьбы палестинского народа в защиту своего неотделимого права быть свободным, независимым и суверенным государством".

Мадуро назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля односторонней и экстремистской акцией, направленной против народа Палестины.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.