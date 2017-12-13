Мадуро: решение США по Иерусалиму увеличивает напряженность в регионе

МЕХИКО, 13 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, участвующий в саммите Организации исламского сотрудничества в Турции, считает, что решение Вашингтона по Иерусалиму увеличивает напряженность в ближневосточном регионе.

Президент США Дональд Трамп в начале декабря выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Решение негативно встретили многие страны, в первую очередь Палестина и арабские государства. Палестинцы провели массовые акции протеста.

"На этой встрече мы обсудим деликатную ситуацию, которая создалась в Палестине после признания США города Иерусалима как столицы Израиля, то, что увеличивает напряженность и нарушает международные соглашения", — написал Мадуро в своем аккаунте в Instagram.