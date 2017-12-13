АНКАРА, 13 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. США после признания Иерусалима столицей Израиля потеряли право быть посредником в ближневосточном урегулировании, эту роль должны играть нейтральные, незаинтересованные страны, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

"После такого решения Америка, которая повела себя как сторона (конфликта), больше не может быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем настаивать на этом. Если будет нужно, то поставим этот вопрос в ООН. Если мирный процесс будет продолжен, значит, посредниками должны быть беспристрастные, нейтральные страны", — сказал Эрдоган на итоговой пресс-конференции после чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он отметил, что решение США по Иерусалиму "ничего не значит и играет на руку фанатикам", и призвал Трампа отменить его.

"Пока США этого не сделают, мы продолжим свою борьбу, будем защищать Палестину. Трамп, ты стоишь за Израилем? Там оккупация, террор, почему ты это защищаешь? Израиль продолжает шаг за шагом присваивать палестинскую территорию. Мы как мусульмане сделаем все, чтобы укрепить палестинское государство. Мы не откажемся от требования суверенной Палестины в границах 1967 года. Отныне Восточный Иерусалим будет палестинским", — добавил турецкий лидер.