Эксперт оценил отказ США наказать виновных в пытках

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Отказ США наказывать виновных должностных лиц в применении пыток в отношении арестованных является прямым нарушением международной Конвенции против пыток, считает спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, чье заявление распространила в среду пресс-служба управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"В 2014 году доклад комитета сената по разведке о программе ЦРУ по задержаниям и допросам публично признал систематическое применение пыток в американских тюрьмах. На сегодняшний день, однако, те, кто совершал эти преступления, а также законодатели, ответственные за годы ужасного насилия, так и не были наказаны, и жертвы не получили никакой компенсации или реабилитации", — отметил Мельцер.

Эксперт подчеркнул, что отказ США наказывать виновников в применении пыток, "является четким нарушением Конвенции против пыток, и посылает опасный сигнал о безнаказанности должностных лиц в США и во всем мире".