Рябков считает заявление США о диалоге по КНДР позитивным сигналом

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подтверждение США готовности вести диалог по КНДР — позитивный сигнал, РФ готова продолжать обсуждение как ситуации в целом, так и отдельных идей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что прозвучало буквально в самые последние дни в плане подтверждения американской стороны к диалогу — это, конечно, позитив. Мы это взяли на заметку. Мы готовы продолжать рассматривать с нашими американскими коллегами и ситуацию во всей ее совокупности, и те идеи, которые возникают", — заявил Рябков журналистам.

"Так или иначе, нужна двойная заморозка, о чем говорилось этим летом и что предлагалось на уровне министра (иностранных дел РФ Сергея) Лаврова и министра (иностранных дел КНР) Ван И. Сама логика развития подталкивает нас к такого роду подходу и демонстрирует его безальтернативность, поэтому мы будем с американцами говорить. Посмотрим, насколько они восприимчивы к логике, отрицающей силовой прессинг", — добавил он.