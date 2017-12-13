Прокуратура МТБЮ потребовала для лидера сербских радикалов 28 лет тюрьмы

БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Прокуратура Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) озвучила требование 28 лет тюремного заключения или повторного разбирательства для освобожденного в марте 2016 году судом первой инстанции лидера Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля.

В среду Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов начал в Гааге рассмотрение апелляции прокуратуры МТБЮ, поданой после оправдательного приговора. Шешель сообщил РИА Новости, что не планирует участвовать в процессе рассмотрения жалобы и отказался от участия в заседании даже путем видеосвязи. Прокуратура в своей письменной жалобе на решение суда первой инстанции потребовала для него 28 лет тюремного заключения или повторного судебного разбирательства.

"Суд первой инстанции потратил 154 параграфа на изложение политического и исторического контекста дела, информацию о разных политических партиях и сербских вооруженных формированиях. Но ни в одном месте не упоминаются преступления, которые эти силы совершили во время событий, о которых идет речь", — заявил прокурор МТБЮ Матиас Маркуссен, трансляция выступления которого велась на сайте суда.

"Главная часть аргументов обвинения в том, что массовые преступления систематически совершались на территориях, занятых сербскими силами, которые сформировал и контролировал Шешель и другие участники совместно преступного деяния. Что может привести к единственному разумному заключению – что преступления совершены с целью достижения совместной преступной цели", — подчеркнул обвинитель.

В свою очередь, председательствующий судья Теодор Мерон подверг критике требование прокуратуры о повторении судебного процесса с самого начала. После чего слушания по апелляции были продолжены.

Шешель добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2003 года и провел в тюрьме ООН (следственном изоляторе МТБЮ в Гааге) свыше 11 лет, пока не был временно выпущен для лечения в Сербию в ноябре 2014 года. Он обвинялся и 31 марта 2016 года был полностью оправдан судом МТБЮ по девяти пунктам обвинений за преступления против человечности и нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженных столкновений на территории бывшей Югославии в 1991–1993 годах.