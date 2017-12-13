Тегеран неукоснительно соблюдает соглашение по атому, заявили в МИД России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Тегеран неукоснительно соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего 13 декабря в Вене заседания совместной комиссии "шестерки" и Ирана.

"Стороны подробно обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. Все члены совместной комиссии подтвердили свою приверженность последовательной реализации СВПД. Особый акцент был сделан на необходимости обеспечения его эффективности и устойчивости в долгосрочной перспективе. Совместная комиссия приветствовала неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается МАГАТЭ – единственной международной структуры, уполномоченной осуществлять проверки в отношении иранской ядерной программы", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с реализацией проектов по налаживанию производства стабильных изотопов на предприятии в Фордо и модернизации реактора в Араке, а также других аспектов СВПД, нацеленных на расширение международного сотрудничества с Ираном в области мирного использования ядерной энергии.

"Особое внимание в ходе заседания было уделено проблемам, связанным со сложившейся неопределенностью в отношении будущего СВПД в свете решения президента США Трампа не подтвердить строгое выполнение Тегераном Плана действий. Члены совместной комиссии единогласно подтвердили, что СВПД строится на основополагающем принципе взаимности, который, в частности, призван способствовать нормализации международного торгово-экономического сотрудничества с Тегераном. Российскими представителями было особо подчеркнуто, что пренебрежение этим принципом со стороны одного из участников договоренностей ставит под угрозу будущее СВПД, утвержденного резолюцией 2231 СБ ООН", — заявили в российском МИД.

Президент США Дональд Трамп 13 октября изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.