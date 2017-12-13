Захарова заявила о "бесконечной нелогичности" высказываний Трампа

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа и американских чиновников "бесконечны в своей нелогичности", заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти заявления бесконечны в своей какой-то нелогичности, безосновательности и изменчивости. Заявления и американского президента, и руководителя госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США они бесконечно меняются вплоть до наоборот", — сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа о победе США в мировых войнах.

"Здесь вопрос только один: это заявляется для своей политической активности, чтобы каким-то образом привлечь к себе внимание своих избирателей, последователей или это официальная позиция США? Очень сложно понять и это тоже", — отметила она.

Ранее сообщалось, что Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах. "Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — заявил тогда американский лидер.