Президент Польши надеется на решение споров Киева и Варшавы

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на решение спорных исторических вопросов между Киевом и Варшавой "в духе соседства".

"У нас было много вопросов, в том числе сложных. Но я верю, что нам удастся решить их в духе соседства и доброго сотрудничества между нашими странами, и в первую очередь — нашими народами", — заявил Дуда в среду на совместном брифинге с украинским коллегой, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, обе страны "в контексте истории должны стремиться к правде". Дуда также призвал специалистов проверять все исторические факты, которые не подтверждаются доказательствами. А для получения таких доказательств, по мнению Дуды, необходимо провести научные исследования. В частности, польский президент отметил необходимость возобновить проведение эксгумации останков поляков и украинцев.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".