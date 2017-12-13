В Тегеране заявили о готовности помочь в установлении перемирия в Йемене

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Тегеран готов оказать поддержку любому шагу по установлению незамедлительного прекращения огня в Йемене, а также помощь в межйеменском диалоге, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы положить конец кошмару, который представляет война в Йемене. Мы приветствуем растущее признание того, что нет военного решения (этого конфликта — ред.), мы готовы оказать содействие любой попытке, направленной на немедленное прекращение огня, гуманитарную помощь и межйеменский диалог", — написал Зариф в Twitter

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. До недавнего времени с одной стороны в нем участвовали повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и часть армии, лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в начале декабря в перестрелке со своими недавними союзниками хуситами, преследовавшими его после возникших между ними разногласий. Другой стороной конфликта выступают правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, которых с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.