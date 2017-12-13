США подтвердили приверженность выполнению СВПД по Ирану, заявил Карпов

ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. США подтвердили свою приверженность выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по проблеме иранского атома, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

В среду в австрийской столице прошло очередное заседание комиссии по контролю реализации СВПД. Американскую делегацию на встрече возглавлял заместитель госсекретаря Томас Шеннон.

"Со стороны американцев прозвучало, что они остаются в договорённости, что очень важно. Что они продолжат выполнять обязательства, взятые в рамках СВПД", — сказал Карпов по итогам заседания.

В середине октября в обращении к американцам президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.