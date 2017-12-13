Король Саудовской Аравии пообещал не прекращать борьбу с терроризмом

ДУБАЙ, 13 дек — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал не прекращать борьбу с терроризмом.

"Королевство продолжит играть лидирующую эффективную роль в противостоянии такому явлению, как терроризм, и осушению его источников", — заявил король, выступая на открытии очередной сессии Меджлиса аш-Шуры (Консультативного совета). Его выступление транслировал телеканал "Аль-Ихбария"

По его словам, послание Саудовской Аравии миру заключается в неприятии экстремистов. "Среди нас нет места для экстремистов, которые видят в толерантности слабость и используют ее для достижения своих целей", — добавил Аль Сауд.

Он подчеркнул, что "королевство по-прежнему будет противостоять вмешательству во внутренние дела государств, разжиганию межконфессиональной вражды и дестабилизации региона".