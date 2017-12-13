Рахой пообещал вести диалог с новыми властями Каталонии после выборов

МАДРИД, 13 дек – РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой намерен вести диалог с новым женералитетом Каталонии, который будет сформирован по результатам выборов 21 декабря в региональный парламент, заявил он в конгрессе депутатов.

"Надеюсь, что все скоро нормализуется и мы сможем, как это всегда было, начиная с 1978 года (год принятия испанской конституции – ред.) вести нормальный и цивилизованный диалог", — заявил премьер.

По его словам, любые переговоры с каталонскими властями возможны лишь при "уважении правил сосуществования, о которых мы все договорились". Он напомнил, что предыдущее руководство автономного сообщества, проведя референдум, несмотря на запрет Конституционного суда, и объявив независимость в одностороннем порядке, нарушило эти правила.

"Некоторые руководители решили, что в их сообществе конституция не действует, изобрели новое законодательство, не дали говорить оппозиции и нарушили постановления судов", — напомнил испанский премьер.

"Главная задача председателя правительства — выполнять закон", — сказал Рахой. По его словам, диалог с теми, кто ставит вопрос о референдуме "да или да", невозможен, поскольку это означало бы "отказать испанским гражданам в способности принимать решение, чего они хотят для своей страны".