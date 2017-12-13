Президент Молдавии приедет в Москву на неформальный саммит лидеров СНГ

КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принял приглашение со стороны российского лидера Владимира Путина и примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, которое состоится в Москве 26 декабря.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в среду он провел встречу с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным.

"Мухаметшин передал мне приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече", — отметил Додон.

Кроме того, как отметил президент Молдавии, он обсудил с российским послом вопросы сотрудничества, а также состояние дел в регионе.

По его мнению, "такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами".

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

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