КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Подозреваемая по делу о ДТП c пятью погибшими в Харькове Елена Зайцева, признала свою вину, сообщает телеканал "Прямой".

Суд в Харькове в среду должен принять решение о продлении меры пресечения подозреваемой. Ранее она была арестована на два месяца, которые истекают 16 декабря.

"Я признаю свою вину. Я готова понести наказание, которое даст мне суд ", — заявила Зайцева в суде, сообщается на сайте телеканала.

Также она попросила прощения у родных и близких жертв аварии; заявила, что искренне сожалеет о произошедшем.

"Я искренне сочувствую и прошу у вас прощения. Пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и пострадавших", — сказала Зайцева.

Как передает "Украинская правда", защита подозреваемой заявила, что не будет возражать о продлении ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Юлия Козырь заявила, что Зайцева не была под воздействием наркотических веществ во время ДНП. Она также заверила, что ее подзащитная не намерена препятствовать следствию или затягивать производство, также осуществляет все необходимые действия, о которых следователи ее просят.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.