Премьер Эстонии сделал селфи со Шварценеггером и Гейтсом

ТАЛЛИН, 13 дек – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, прилетевший в Париж для участия в саммите по проблемам изменения климата, не упустил возможности сделать селфи с Арнольдом Шварценеггером и Биллом Гейтсом, сообщает Sputnik Эстония.

Центральной темой саммита, которое знаменует собой два года с момента заключения Парижского соглашения по климату, стала борьба с погодными изменениями и возможности адаптации к ним.

Премьер Эстонии Юри Ратас в обеденный перерыв не упустил возможности сделать селфи с гостями, сидящими с ним за одним столом. В их числе оказались, киноактер и политик Арнольд Шварценеггер, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Выложив "звездное" селфи в своем Twitter, Ратас, впрочем, в сопровождающем тексте никого из них не отметил, замечает Sputnik.

Having good discussions at the One Planet climate protection summit in Paris. Public and private sector need to work together for better environment. We have to offer tailor-made solutions to meet the needs of all regions and states. #OnePlanetSummit pic.twitter.com/qUHNhG71Lm — Jüri Ratas (@ratasjuri) 12 декабря 2017 г.

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"Веду приятную беседу на саммите по проблемам изменения климата "Одна планета" в Париже. Публичный и частный сектор должны работать вместе, чтобы сохранить окружающую среду. Мы должны представить решения, которые будут отвечать интересам всех регионов и государств", — написал глава эстонского правительства.

В саммите приняли участие более 50 глав государств и руководителей правительства, порядка 1500 представителей гражданского общества, а также около 700 журналистов. На мероприятии были представлены 130 стран мира.

Цель Парижского соглашения — заменить действовавший ранее так называемый Киотский протокол. Все страны-участники обязуются ограничить выбросы углекислого газа, внедрять энергосберегающие технологии, увеличивать долю электроэнергии из восстанавливаемых источников.

Пятого августа 2017 года Госдепартамент США официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения. Процесс выхода займет три года.

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