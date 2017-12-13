Точной даты новой встречи Суркова и Волкера пока нет, сообщил Песков

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Точных дат новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Пока не могу сказать. Пока, насколько я знаю, точных дат никаких нет", — сказал Песков.

Ранее в середине ноября помощник президента РФ Владислав Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча. В прошлый понедельник посол США в России Джон Хантсман заявил, что очередная встреча Волкера и Суркова запланирована на следующую неделю. Песков после этого сообщал, что Кремль сообщит место и время встречи Волкера и Суркова после того, как они будут согласованы.