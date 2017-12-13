АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. США не могут участвовать в качестве посредника в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке после признания Иерусалима столицей Израиля, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
"США не может быть посредником между Израилем и Палестиной в мирном процессе, они утратили эту роль. Мы никогда не допустим в будущем, чтобы США принимали участие в процессе политического урегулирования", — заявил Аббас, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
Он призвал все страны ОИС отозвать решения о признании Израиля.