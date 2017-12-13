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Центр госязыка Латвии не стал штрафовать мэра Риги за выступление по-русски

13:2513.12.2017
(обновлено: 13:39 13.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фотоМэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РИГА, 13 дек – РИА Новости. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии не стал штрафовать мэра Риги Нила Ушакова за выступление на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ушаков произнес несколько слов по-русски, когда выступал на конгрессе партии "Согласие", который прошел 9 декабря в недавно отреставрированном Дворце культуры ВЭФ. 

Инцидент не остался незамеченным.

"Прошу Центр госязыка проверить, не нарушает ли закон выступление руководителя Рижской думы на русском языке", — написал в Twitter парламентский секретарь Минюста и представитель Национального объединения Янис Иесалниекс.

Ранее Иесалниекс пожаловался в ЦГЯ на тогдашнего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, который заговорил по-русски на пресс-конференции, и на думу города Вентспилса, по-русски ответившую на вопросы жителей о возможностях получения образования.

Здание Сейма Латвии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Камышев
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Однако в этот раз ЦГЯ посчитал, что никаких нарушений нет.

"Если никто из участников конгресса "Согласия" не попросил обеспечить перевод на государственный язык, то нарушения нет, так как пункт 7.2 Закона о государственном языке требует обеспечивать перевод по просьбе хотя бы одного из участников мероприятия", — ответило ведомство там же, в Twitter.

Как отмечает Sputnik, сам Иесалниекс в конгрессе не участвовал.

Ранее ЦГЯ неоднократно штрафовал Ушакова за русский язык. Однако рижский мэр заявлял, что его позиция остается неизменной: он продолжит общаться на русском и, если потребуется, будет отстаивать свою позицию в суде.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то что это родной язык почти 40% жителей страны.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Елена Ерофеева
Вообще-то Нилу Ушакову не позавидуешь... но он выходит из положения с достоинством. Человек, заслуживающий уважения, пожалуй единственный из всей прибалтийской братии во власти. Удачи ему.
13:57
13.12.2017
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