Центр госязыка Латвии не стал штрафовать мэра Риги за выступление по-русски

РИГА, 13 дек – РИА Новости. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии не стал штрафовать мэра Риги Нила Ушакова за выступление на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.
Инцидент не остался незамеченным.
"Прошу Центр госязыка проверить, не нарушает ли закон выступление руководителя Рижской думы на русском языке", — написал в Twitter парламентский секретарь Минюста и представитель Национального объединения Янис Иесалниекс.
Ранее Иесалниекс пожаловался в ЦГЯ на тогдашнего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, который заговорил по-русски на пресс-конференции, и на думу города Вентспилса, по-русски ответившую на вопросы жителей о возможностях получения образования.
"Если никто из участников конгресса "Согласия" не попросил обеспечить перевод на государственный язык, то нарушения нет, так как пункт 7.2 Закона о государственном языке требует обеспечивать перевод по просьбе хотя бы одного из участников мероприятия", — ответило ведомство там же, в Twitter.
Как отмечает Sputnik, сам Иесалниекс в конгрессе не участвовал.
Ранее ЦГЯ неоднократно штрафовал Ушакова за русский язык. Однако рижский мэр заявлял, что его позиция остается неизменной: он продолжит общаться на русском и, если потребуется, будет отстаивать свою позицию в суде.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то что это родной язык почти 40% жителей страны.
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