Россия использует любые возможности для контактов с КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия будет использовать любые возможности для контактов с КНДР в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"КНДР — наш сосед. Мы должны развивать отношения с этой страной в строгом соблюдении требований соответствующих резолюций Совета Безопасности. Политический диалог крайне важен в любом случае, поэтому любые возможности для прямого общения и обсуждения актуальных тем мы используем и будем дальше использовать, не делая ничего такого, что не соответствовало бы существующим требованиям Совета Безопасности ООН", — сказал он журналистам.

Ранее посольство КНДР в России сообщило, что делегация российских военных во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым прибыла в Пхеньян 12 декабря. О целях визита и программе не сообщается. По мнению экспертов, целью визита может быть налаживание военного канала связи или обсуждение российских идей по урегулированию кризиса на Корейском полуострове.