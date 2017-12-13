Россия использует все возможности для обсуждения КНДР с США, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Между Москвой и Вашингтоном идут контакты по корейской проблематике в рабочем режиме, российская сторона не упускает ни одной возможности обсудить эту тему с американскими коллегами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они проходят по различным линиям в рабочем режиме. Без контактов невозможна дипломатия. То, что в США сам факт контактов по разным вопросам ранее воспринимался как что-то из ряда вон выходящее, что-то ненормальное, это отражение того, до какой степени люди там утратили вообще понимание того, чем надо заниматься в интерес укрепления безопасности. Это один из самых печальных примеров глубокого политико- дипломатического сдвига, произошедшего в США", — сказал журналистам российский дипломат.

"Поэтому контакты с ними идут, мы не упускаем ни одной возможности для того, чтобы это обсуждать (КНДР — ред.)", — подчеркнул Рябков.