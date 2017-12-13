Макрон планирует принять участие в ПМЭФ в качестве почетного гостя

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается официальной инаугурации "Трианонского диалога", то, как представляется, торжественная церемония могла бы состояться в рамках первого заседания совместного Координационного совета в присутствии лидеров России и Франции. Сейчас прорабатываются различные варианты подходящей площадки. Видится, например, в предстоящем будущем году Петербургский международный экономический форум, в работе которого планирует, как это было объявлено, принять участие президент Макрон в качестве почетного гостя", — заявил он на заседании российской части Координационного совета "Трианонского диалога".