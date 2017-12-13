Песков не ответил на вопрос о целях визита делегации Минобороны в КНДР

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил журналистам на вопрос о том, можно ли считать визит делегации министерства обороны РФ в КНДР предложением со стороны РФ стать посредником в вопросах урегулирования на полуострове, и посоветовал адресовать этот вопрос напрямую в МО.

"Это нужно Минобороны спрашивать, делегация-то Минобороны", — сказал журналистам Песков.

Ранее посольство КНДР в России сообщило, что делегация российских военных во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым прибыла в Пхеньян 12 декабря. О целях визита и программе не сообщается. По мнению экспертов, целью визита может быть налаживание военного канала связи или обсуждение российских идей по урегулированию кризиса на корейском полуострове.