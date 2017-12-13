Грушко назвал недопустимым военное решение ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. РФ считает абсолютно недопустимым военный вариант урегулирования ситуации вокруг КНДР, призывает страны НАТО воздерживаться от провокаций, заявил постпред России при альянсе Александр Грушко.

"Мы считаем военную опцию абсолютно недопустимой, продолжаем призывать страны НАТО воздерживаться от провокационных действий, воинственной риторики в интересах создания более благоприятных условий для политико-дипломатических усилий. Главное, чтобы те подходы, которые мы отстаиваем в этом вопросе, были реально поддержаны всеми странами", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Особую роль здесь играют США. Трудно сказать, как будут развиваться взгляды Вашингтона в отношении путей урегулирования этого вопроса. По крайней мере, сигналы, которые мы слышим со стороны альянса в сторону мирного урегулирования, свидетельствуют, что в НАТО понимают всю пагубность любых попыток решить вопрос не политико-дипломатическими методами", — добавил Грушко.

Он подчеркнул, что у НАТО нет роли в вопросе КНДР, и это признает руководство альянса. "Вместе с тем, НАТО констатирует, что характер угрозы таков, что теперь в зоне досягаемости северокорейских ракет оказались многие страны-члены альянса. Это прямой намек на то, что ситуация может выйти в плоскость применения статьи 5 Вашингтонского договора, если дело дойдет до военного сценария", — сказал российский дипломат.

В целом, по его словам, ядерная проблема Корейского полуострова продолжает оставаться обостряющим вызовом и для России, и для стран НАТО. "Мы решительно осуждаем проведение Пхеньяном ядерных испытаний, пуски баллистических ракет в нарушение резолюций СБ ООН. Мы исходим из того, что проблема может быть урегулирована исключительно политико-дипломатическим путем. С большинством стран НАТО эта наша позиция совпадает", — сказал Грушко.

"Мы поддержали санкционные меры, принятые Советом Безопасности ООН. Однако санкции – это не панацея, необходимо двигаться по пути активной дипломатической работы, творчески искать эффективные решения на политическом треке. Россия и Китай представили совместную "дорожную карту" урегулирования. Она предполагает, что на первом этапе Пхеньян воздержится от новых испытаний, а США и Южная Корея прекратят или по крайней мере сократят масштабы совместных военных учений близ границ КНДР", — добавил он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров, для которых необходим "период тишины". Он добавил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, но подчеркнул, что "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".