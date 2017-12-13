Расследование убийства Вороненкова на завершающей стадии, заявили в Киеве

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Суд в Киеве продлил арест двум подозреваемым в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, расследование этого дела находится на завершающей стадии, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры столицы Украины.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве. По решению суда срок пребывания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В ведомстве добавили, что расследование находится на завершающей стадии. "Досудебное расследование в указанном уголовном деле продолжается и находится на завершающей стадии", — отметили в прокуратуре.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.