Песков призвал к снижению напряженности в ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главной общей задачей является добиться снижения напряженности на Корейском полуострове, никто ни у кого тут инициативу вырвать не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности начать без всяких условий переговоры с КНДР.

Во вторник Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с Пхеньяном, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь отметил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Здесь главная общая задача – снизить напряженность на Корейском полуострове. И в данном случае здесь никто ни у кого ничего вырвать не может. Тут главное — реализация этой задачи", — сказал он в ответ на вопрос, не вырывают ли у Москвы из рук инициативу о начале прямых переговоров.