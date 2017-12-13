РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лавров мог убедить Тиллерсона начать диалог с КНДР, считает эксперт

12:1813.12.2017
03871
© Фото : МИД РФВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене. 7 декабря 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене. 7 декабря 2017
© Фото : МИД РФ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва могла убедить США начать прямой диалог с Северной Кореей, считает доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Эксперт прокомментировал заявление США о готовности к диалогу с КНДР

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с Пхеньяном, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Можно предположить, что, возможно, (главе МИД РФ Сергею) Лаврову, Москве удалось Тиллерсона убедить, что с Северной Кореей нужно начинать диалог, что складывающаяся ситуация предельно опасна и рискованна. Мы об этом все время говорим, и, видимо, в диалоге с Тиллерсоном Лавров нашел какие-то убедительные аргументы, потому что слова Тиллерсона отвечают российской позиции", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт предположил, какие вопросы делегация России может обсудить в КНДР
Он напомнил, что раньше американцы занимали бескомпромиссную позицию по этому вопросу. "Безусловно, заявление Тиллерсона внушает определенный оптимизм и надежду на то, что все-таки Америка приступит к диалогу с Северной Кореей. Но опять же последнее слово за (президентом США Дональдом) Трампом. Он принимает решения, на него влияют разные люди. Тиллерсон лишь одна фигура и далеко не самая сильная, учитывая слухи о его возможной скорой отставке", — пояснил Лукин.

По его мнению, Пхеньян, вероятно, готов к переговорам с США. Эксперт отметил, что, после того, как КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", северокорейский лидер заявил, что "ракетно-ядерная программа достигла успеха, она завершена".

"Возможно, Ким посылает сигнал, что мы достигли паритета, у нас есть ракеты, которые могут вас достать, теперь давайте говорить, как равные с равными, мы готовы к переговорам", — считает Лукин.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Политолог: в отношениях с КНДР США настроены на интриги
Он предполагает, что в ходе переговоров американцы поставят вопрос о прекращении ракетно-ядерных испытаний в КНДР, а северокорейцы — о снятии санкций.

"Возможен торг. Главное — начать переговоры, а там могут появиться разного рода развязки. Конечно, это еще вопрос военных учений (США и их союзников – ред.). Северокорейцы, наверное, будут ставить вопрос о свертывании такого рода учений. Россия об этом тоже говорит, что провокации должны прекратиться с обеих сторон", — отметил он.

В целом, по словам эксперта, с Северной Кореей сейчас важно разговаривать, вести диалог, понимать, как настроен Пхеньян, чего он хочет. "Ситуация серьезная, на грани взрыва, поэтому любые контакты, которые способствует этому диалогу, они полезны", — сказал Лукин.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена