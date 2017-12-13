Лавров мог убедить Тиллерсона начать диалог с КНДР, считает эксперт

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва могла убедить США начать прямой диалог с Северной Кореей, считает доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с Пхеньяном, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Можно предположить, что, возможно, (главе МИД РФ Сергею) Лаврову, Москве удалось Тиллерсона убедить, что с Северной Кореей нужно начинать диалог, что складывающаяся ситуация предельно опасна и рискованна. Мы об этом все время говорим, и, видимо, в диалоге с Тиллерсоном Лавров нашел какие-то убедительные аргументы, потому что слова Тиллерсона отвечают российской позиции", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что раньше американцы занимали бескомпромиссную позицию по этому вопросу. "Безусловно, заявление Тиллерсона внушает определенный оптимизм и надежду на то, что все-таки Америка приступит к диалогу с Северной Кореей. Но опять же последнее слово за (президентом США Дональдом) Трампом. Он принимает решения, на него влияют разные люди. Тиллерсон лишь одна фигура и далеко не самая сильная, учитывая слухи о его возможной скорой отставке", — пояснил Лукин.

По его мнению, Пхеньян, вероятно, готов к переговорам с США. Эксперт отметил, что, после того, как КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", северокорейский лидер заявил, что "ракетно-ядерная программа достигла успеха, она завершена".

"Возможно, Ким посылает сигнал, что мы достигли паритета, у нас есть ракеты, которые могут вас достать, теперь давайте говорить, как равные с равными, мы готовы к переговорам", — считает Лукин.

Он предполагает, что в ходе переговоров американцы поставят вопрос о прекращении ракетно-ядерных испытаний в КНДР, а северокорейцы — о снятии санкций.

"Возможен торг. Главное — начать переговоры, а там могут появиться разного рода развязки. Конечно, это еще вопрос военных учений (США и их союзников – ред.). Северокорейцы, наверное, будут ставить вопрос о свертывании такого рода учений. Россия об этом тоже говорит, что провокации должны прекратиться с обеих сторон", — отметил он.

В целом, по словам эксперта, с Северной Кореей сейчас важно разговаривать, вести диалог, понимать, как настроен Пхеньян, чего он хочет. "Ситуация серьезная, на грани взрыва, поэтому любые контакты, которые способствует этому диалогу, они полезны", — сказал Лукин.