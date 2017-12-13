Эксперт прокомментировал заявление США о готовности к диалогу с КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Невозможно сказать, насколько заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о готовности Вашингтона к диалогу с Пхеньяном соответствует действительным намерениям США, однако возможности для этого есть, считает бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Ранее во вторник Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Если американцы готовы вести переговоры без условий, то я думаю, что, конечно, это было бы неплохо, если бы наконец начались прямые контакты между Северной Кореей и США. Но насколько это соответствует действительно намерениям США, тут трудно сказать, невозможно", — сказал он РИА Новости.

По словам Панова, "Тиллерсон мог это сказать, а на самом деле Белый дом, ближайшие советники Трампа будут против". "Это в духе нынешней администрации американской, поэтому тем более есть необходимость… держать руку на пульсе", — сказал дипломат.

По словам эксперта, лучшей площадкой для диалога между Вашингтоном и Пхеньяном может стать ООН. "Такие контакты шли через представителей ООН в Нью-Йорке. Возможности есть, нет ничего невозможного", — заключил Панов.

Белый дом в связи с выступлением госсекретаря Тиллерсона по КНДР заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по Северной Корее не изменилась — Пхеньян угрожает всему миру.