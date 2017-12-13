"Подарок радикалам": эксперт оценила решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, признав Иерусалим столицей Израиля, сделал подарок радикалам на Ближнем Востоке, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек. Вслед за решением Трампа лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля, и само движение ХАМАС на этой неделе заявило о начале третьей интифады.
Эксперт прокомментировал РИА Новости эти заявления, отметив, что после заявления Трампа сдерживать порывы народных выступлений на Ближнем Востоке стало невозможным.
По ее словам, планы проведения интифады строились и раньше — в течение последних нескольких лет, потому что мирный процесс не сдвигался с места, и у некоторых экстремистов возникало желание его подтолкнуть народными выступлениями. "Однако совершенно разумно палестинские власти сдерживали эти порывы, но после решения Дональда Трампа делать это дальше стало невозможным", — добавила она.
Эксперт считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС получило от американского лидера своеобразный подарок к своему 30-летию, которое они отмечают 14 декабря. По ее словам, выступления поначалу будут носить мирный характер, однако драматических инцидентов исключать нельзя, в связи с чем ситуация становится все более опасной.
При этом она не исключила, что протесты не ограничатся этим годом – они плавно перетекут в следующий, а их масштабы могут разрастись.
Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.