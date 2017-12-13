"Подарок радикалам": эксперт оценила решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, признав Иерусалим столицей Израиля, сделал подарок радикалам на Ближнем Востоке, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Настало время - Трамп о признании Иерусалима столицей Израиля

По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек. Вслед за решением Трампа лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля, и само движение ХАМАС на этой неделе заявило о начале третьей интифады.

Эксперт прокомментировал РИА Новости эти заявления, отметив, что после заявления Трампа сдерживать порывы народных выступлений на Ближнем Востоке стало невозможным.

"Дональд Трамп, как и ожидалось, сделал подарок радикалам на Ближнем Востоке. До сих пор властям Палестинской автономии удавалось сдерживать желание многих палестинцев объявить начало интифады", — сообщила Супонина.

По ее словам, планы проведения интифады строились и раньше — в течение последних нескольких лет, потому что мирный процесс не сдвигался с места, и у некоторых экстремистов возникало желание его подтолкнуть народными выступлениями. "Однако совершенно разумно палестинские власти сдерживали эти порывы, но после решения Дональда Трампа делать это дальше стало невозможным", — добавила она.

© AP Photo / Alex Brando Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017 © AP Photo / Alex Brando Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря 2017

Эксперт считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС получило от американского лидера своеобразный подарок к своему 30-летию, которое они отмечают 14 декабря. По ее словам, выступления поначалу будут носить мирный характер, однако драматических инцидентов исключать нельзя, в связи с чем ситуация становится все более опасной.

Однако выступления, отметила Супонина, будет трудно довести до масштабов предыдущих восстаний, поскольку Израиль усилил свою безопасность, построив заградительный забор в местах соприкосновения с палестинскими территориями. "Скорее всего, они (палестинцы — ред.) будут искать какие-то другие способы выражения своего гнева из-за Иерусалима", — предположила эксперт.

При этом она не исключила, что протесты не ограничатся этим годом – они плавно перетекут в следующий, а их масштабы могут разрастись.

Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.