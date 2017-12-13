Эксперт предположил, какие вопросы делегация России может обсудить в КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители Минобороны РФ могли отправиться в Северную Корею, чтобы убедить руководство страны приступить к реализации "дорожной карты", предложенной РФ и Китаем, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее в среду посольство КНДР в России сообщило, что делегация российских военных во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым прибыла в Пхеньян 12 декабря. После пресс-атташе посольства РФ в северокорейской столице Юлия Шевелева рассказала РИА Новости, что делегация МО РФ пробудет в КНДР до понедельника. О целях и программе визита не сообщается.

"Думаю, попробуют руководство Северной Кореи уговорить на то, чтобы они проявили сдержанность и пошли на замораживание этой программы, по крайней мере, в виду испытательных пусков, чтобы выйти на реализацию "дорожной карты", которую Россия совместно с КНР предложила по регулированию", — сказал Мураховский РИА Новости.

По словам эксперта, обсуждение этой темы особенно актуально сейчас – когда проходят российско-китайские учения противоракетной обороны. Мураховский считает, что опасность непреднамеренного, например, в случае ошибки, пуска из КНДР по территории России или Китая сохраняется до сих пор.

"Если будет представлять какую-то угрозу для, например, населенных пунктов, по крайней мере, у России есть системы мобильные, которые обладают в том числе и возможностями противоракетной обороны, я имею в виду С-400, С-300В4. По поводу Китая, у него возможности, такие огневые – сбить такую ракету, значительно меньше", — пояснил эксперт.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.