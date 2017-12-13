Глава российской контактной группы рассказал о ситуации с оружейным эмбарго

Автомобильное движение на одной из улиц Триполи. Архивное фото

Автомобильное движение на одной из улиц Триполи. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В вопросе снятия оружейного эмбарго с Ливии нужно проявить осторожность и дождаться реализации Схиратского соглашения, заявил в интервью РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Оружейное эмбарго в отношении Ливии, которая после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи переживает период кризиса и двоевластия, действует с февраля 2011 года.

"Мы сегодня не делаем опрометчивых шагов, тщательно взвешиваем все, что мы делаем в отношении ливийского урегулирования. Крайне важно не допустить ошибку в вопросе оружейного эмбарго. Поэтому сегодня неподходящий момент, чтобы говорить о конкретных шагах (по снятию оружейного эмбарго — ред.)", — сказал Деньгов.

По словам Деньгова, прежде чем говорить о снятии оружейного эмбарго, необходимо убедиться в том, что обновленное Схиратское соглашение вступило в силу.

"Давайте дождёмся того, чтобы измененное Схиратское соглашение вступило в силу, чтобы понять, какая сторона должна получить это оружие и под чьей эгидой это будет происходить", — пояснил дипломат.

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