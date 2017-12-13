МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Делегация министерства обороны России, прибывшая накануне в Пхеньян, могла привезти предложения по урегулированию кризиса на Корейском полуострове, возможно и обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества с северокорейскими партнерами. Такое мнение высказал в среду РИА Новости президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее посольство КНДР в России сообщило, что делегация российских военных во главе с заместителем начальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым прибыла в Пхеньян 12 декабря. Позднее в посольстве РФ уточнили, что делегация российского военного ведомства пробудет в северокорейской столице до понедельника (18 декабря).

"Я полагаю, что российское министерство обороны привезло предложения, согласованные, скорее всего, с китайской стороной, по разрешению сложившейся в результате противостояния КНДР с США, Южной Кореей и Японией опасной ситуации", — сказал Ивашов.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день речь вряд ли зайдет о конкретных переговорах – вероятно, российская и северокорейская стороны обменяются своими позициями по ядерной программе КНДР и участившихся учениях США и их союзников вблизи северокорейской территории, после чего начнется выработка конкретных политических мер по урегулированию этого кризиса.

Ивашов также не исключил, что Москва предложит Пхеньяну возобновить шестисторонние (Россия, США, Китай, Япония, Северная и Южная Корея) переговоры по ядерной программе КНДР.

Кроме того, собеседник агентства предположил, что в ходе визита делегации Минобороны РФ будут рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества.

"Скорее всего, будут обсуждаться и вопросы военно-технического сотрудничества: подготовки специалистов, проведения взаимных консультаций, в том числе я не исключаю, что наши специалисты по военной технике могут консультировать коллег из северокорейской "оборонки", — сказал Ивашов.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.