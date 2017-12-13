Глава контактной группы по Ливии не слышал о планах применить ВКС в стране

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов не слышал о планах использовать ВКС РФ в Ливии, публикации об этом — чья-то провокация.

Ранее появились публикации о том, что РФ и Египет договорились использовать соглашение о воздушном пространстве для операции ВКС РФ в Ливии.

"Я тяжело представляю себе такой ход развития событий. Могу сказать, я ни от кого из руководителей российских ведомств о таком плане не слышал. Поэтому вполне возможно, это очередная чья-то провокация", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Деньгова, решения о задействовании ВКС РФ "могут быть приняты руководством России, либо в результате одобрения со стороны СБ ООН".

"Пока я ни о том, ни о другом не слышал. А то, что нас всегда пытаются демонизировать, утверждать, что мы хотим пойти по пути военного решения конфликта, на такие заявления мы уже не обращаем внимания. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы восставить мир в Ливии", — отметил он.