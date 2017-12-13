МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия может предложить Ливии план по поствоенному урегулированию в стране, если такая просьба поступит от властей, заявил в интервью РИА Новости глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Мы услышали от министра иностранных дел РФ слова о том, что Россия имеет огромный опыт в урегулировании конфликта в Сирии. Ливия — не Сирия, но именно тот опыт, который мы имеем в общении со сторонами конфликта, уникальный. Это дает нам возможность предложить, если такой запрос поступит, помощь в урегулировании", — сказал он.

По словам Деньгова, Россия как активный участник ливийского урегулирования "будет способствовать стабилизации обстановки, и формат, в котором это будет происходить, должен согласовываться уже после того, как поступит запрос от ливийских сторон".

"Получив такой запрос, российское руководство сможет принять решение. Пока такого запроса не было", — сказал он.