США озабочены свободой СМИ в Польше

ВАШИНГТОН, 13 дек- РИА Новости. США выразили озабоченность решением польских властей оштрафовать частный телеканал за освещение демонстраций у здания парламента в декабре 2016 года и усматривают в этом решении нарушению свободы СМИ, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Это решение выглядит подрывом свободы СМИ в Польше, нашего близкого союзника и приверженца демократии", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя ведомства.

Науэрт выразила уверенность в "способности польской демократии обеспечить надлежащую работу и уважение демократических институтов".

В декабре прошлого 2016 года в Варшаве массовые демонстрации против президента Анджея Дуды и его нового правительства прошли на площади перед зданием парламента.

Польские оппозиционеры заблокировали работу сейма страны из-за намерения парламентариев с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год, оппозиция считает данные голосования нелегитимными.

Во вторник польские СМИ сообщили, что Государственный телерадиовещательный совет постановил TVN выплатить штраф в размере около 352 тысяч евро за "освещение событий вокруг польского парламента (сейма) 16-18 декабря".