СМИ: экс-советника Трампа допросили в Палате представителей США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экс-советник предвыборной кампании Дональда Трампа Сэм Кловис во вторник выступил перед комитетом по разведке палаты представителей, занимающимся расследованием так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает газета Hill со ссылкой на двух представителей демократической партии.

По данным издания, допрос длился более четырех часов.

Ранее сообщалось, что экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос переписывался с Кловисом, предлагая организовать поездку Трампа или кого-либо из штаба в Россию для улучшения отношений двух стран. При этом адвокат Кловиса Виктория Тунсинг заявила, что Кловис не поощрял Пападопулоса пытаться устроить какие-либо встречи с представителями России. Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан России.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.