ООН ждет, что КНДР даст сигнал о готовности начать подготовку к переговорам

ООН, 13 дек — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман после визита в КНДР ожидает, что власти страны подадут сигнал о готовности начать подготовку к переговорам, однако на данный момент он никаких заверений не получил.

"Мы сказали официальным лицам КНДР, что мы действительно считаем, что они должны подать сигнал, что сейчас они готовы пойти другим путем, начать некую подготовку, начать обсуждать переговоры", — сказал Фелтман журналистам в ООН.

Замгенсека ООН посетил КНДР 5-9 декабря по приглашению властей страны, переданному еще в сентябре. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел страны Ли Ен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком.

"Они внимательно выслушали наши аргументы, они их изучали вместе с нами. Но они не предложили никаких обязательств по этому вопросу", — отметил Фелтман. По его словам, далее дипломаты доложат о прошедших переговорах лидеру страны Ким Чен Ыну.