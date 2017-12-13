КНДР согласна, что важно предотвратить войну, заявил замгенсека ООН

ООН, 13 дек — РИА Новости. Власти КНДР считают важным предотвратить войну на Корейском полуострове, заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам визита в Пхеньян.

"Cеверокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем — было темой дискуссии, которые длились более 15 часов", — сказал Фелтман журналистам.

Заместитель генерального секретаря ООН во вторник вечером доложил Совету Безопасности о поездке в Северную Корею. Фелтман посетил КНДР 5-9 декабря по приглашению властей страны, переданному еще в сентябре. В Пхеньяне он встретился с министром иностранных дел страны Ли Ен Хо и заместителем министра Пак Мен Гуком.