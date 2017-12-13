Мюллер закончил опросы сотрудников Белого дома о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, закончил опросы сотрудников Белого дома, сообщил адвокат Тай Кобб, представляющий интересы президента Дональда Трампа.

По словам адвоката, которого цитирует телеканал NBC, "все интервью в Белом доме закончены".

В настоящее время помимо Мюллера расследование "вмешательства РФ", а также возможного "сговора Трампа с РФ" ведется в комитетах сената и палаты представителей США. Некоторые из членов конгресса высказывали мнение, что расследование будет завершено до конца года или в начале 2018 года.

Трамп постоянно опровергает наличие какого-либо сговора с РФ, он называл такие обвинения попыткой его политических оппонентов оправдаться за поражение на выборах в 2016 году.

Россия также неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".