Генсек ООН призвал власти и жителей Гондураса к сдержанности

ООН, 13 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне протестов в Гондурасе после президентских выборов 26 ноября, призвал претендентов на главный пост к диалогу, а народ страны — к сдержанности, об этом говорится в заявлении заместителя его официального представителя Фархана Хака.

Накануне сотни манифестантов перекрыли движение по нескольким важным автомагистралям Гондураса, протестуя против результатов выборов президента центральноамериканской страны. Как сообщал канал NTN24, протестующие жгли покрышки, заваливали дороги камнями и деревьями. При этом в каждом месте перекрытия число манифестантов было не очень большим, а затем к ситуации подключились силы полиции и военные, разгонявшие людей.

В пресс-службе ООН отметили, что генеральный секретарь рассчитывает, что власти страны будут придерживаться верховенства права. "Генеральный секретарь призывает политических руководителей страны, в частности — кандидатов в президенты, проявить ответственное лидерство в этот критический момент для будущего Гондураса. Он призывает их разрешить разногласия в диалоге", — говорится в заявлении.

В свою очередь, население Гондураса генсек ООН призвал проявить сдержанность и "поддерживать достойный одобрения гражданский дух, который они показали своим участием в выборах".

По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.