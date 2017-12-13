На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Ирана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что толчки зафиксированы во вторник в 21.41 по времени UTC (00.41 мск среды) на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

По данным агентства Irna, землетрясение произошло в окрестностях поселка Хедждак в провинции Керман. Менее чем через 10 минут в той же местности произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.

Официальный представитель провинции Керман Аятолла Мусави сообщил агентству, что "эти землетрясения не нанесли никакого ущерба".