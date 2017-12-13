Тиллерсон: США нужна поддержка России в реализации санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. США нужно участие России в процессе реализации санкций против Северной Кореи, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете.

"Мы разговариваем очень предметно с нашими российскими коллегами по вопросам того, что они могут сделать в рамках Совета Безопасности ООН. И снова хочу подчеркнуть – они оказывают очень серьезную поддержку по санкциям. Но нам будет нужна поддержка России и, когда мы придем к точке, где мы по-настоящему начнем решать эту проблему, нам нужен будет каждый сосед – это важно, что там были Япония, Китай, Россия. Каждый должен быть там, чтобы внести свою лепту в успех", — сказал он.