Тиллерсон призвал сократить уровень насилия на Украине

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США считают своим приоритетом сокращение уровня насилия на востоке Украины, нарушения огня выросли за год на 60%, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Насилие на востоке Украины продолжается. В 2017 году было больше случаев гибели мирных жителей, чем в 2016. Число нарушений прекращения огня выросло на 60%. Мы должны снизить насилие на востоке Украины. Наш приоритет — снизить насилие, прекратить убийства на востоке Украины, и мы работаем с Россией, чтобы изучить, можем ли мы прийти к какому-то соглашению по мандату для миротворческих сил ООН", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

Он также заявил, что США "не могут принять российское вмешательство на Украине", которое Москва отрицает.